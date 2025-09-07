NYT: Среди американских наемников в ВСУ выросла доля пожилых военных

Поток вступающих в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан США сократился, однако не завершился. Среди желающих присоединиться к ВСУ американцев выросла доля пожилых военных, написала газета The New York Times (NYT).

В публикации уточняется, что солдаты хотят участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ не только ради «борьбы за свободу», но и из-за «желания заработать». По итогам интервью с военнослужащими и сотрудниками гуманитарных организаций выяснилось, что некоторые бойцы не имеют военного опыта.

Известно, что Киев привлекает иностранных добровольцев из-за трудностей с набором в ВСУ. Наемники служат в регулярных армейских подразделениях или в одном из двух международных легионов, получая от одной до трех тысяч долларов в месяц с учетом надбавок.

Старший лейтенант Николай Лавренюк сообщил, что встречал американских добровольцев без зубов, у некоторых были проблемы с наркотиками и законом. Одного американца разыскивали в Соединенных Штатах за контрабанду наркотиков через мексиканскую границу.

Ранее пленный из ВСУ Владимир Егоров заявил, что на Украине продолжается мобилизация из-за огромных потерь. Он призвал сослуживцев сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

