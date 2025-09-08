Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:53, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

Уничтожение кладбищ бойцов СВО в России опровергли

В Якутии опровергли сообщения об уничтожении кладбищ бойцов СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России опровергли информацию о том, что в стране уничтожают кладбища, на которых захоронены бойцы специальной военной операции (СВО). Поводом для публикаций в мессенджерах стало видео пользовательницы Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с Маганского кладбища в Якутии.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Сулустан Заболоцкий заявил, что на территории кладбища возводится мемориальный комплекс, это согласовано с родными погибших на СВО бойцов. «Проект мемориального комплекса согласован с родственниками погибших бойцов. Они сошлись во мнении, что нужен комплекс для увековечивания их памяти. Многие могли заметить, что надгробия на могилах разные, на некоторых нет плит и даже оградок. После окончания работ на всех погребениях бойцов будут памятники, их фотографии. Конечно, на распространившемся в социальных сетях видео работы выглядят не очень этично, но по-другому их не провести. Мемориальный комплекс поможет сохранить память о героях, отдавших жизни за родину», — прокомментировал он.

Представители муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронных дел «Ритуал» также сообщили о проведении согласованных работ по созданию мемориальных объектов. По их словам, такое решение было принято по результатам встреч руководства города с семьями участников боевых действий. Сектор кладбища будет благоустроен и получит статус воинского захоронения. Первый этап работ включает проведение земельных работ и планировку территории. После этого запланированы строительные работы по созданию мемориальных объектов — памятника и места для траурных обрядов.

В комментариях к оригинальному видео с кладбища пользователи отметили, что заявление об уничтожении захоронений является фейковым. «Зачем людей вводить в заблуждение? Мы, отрывая сердце от себя, согласились на проект Аллеи Славы и Чести! Мы все это согласовывали. Где вы были, когда собирали подписи? Мы все время ездили к брату, и не только мы, и другие жены, матери. А вы только сейчас съездили и ахнули, решили пост вселенский выпустить», — заявила одна из комментаторов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

    Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

    Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

    Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

    Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости