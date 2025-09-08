Мир
22:21, 8 сентября 2025Мир

В Британии рассказали об опасениях Европы из-за Украины

UnHerd: «Коалиция желающих» боится репутационных потерь из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Antoine Schibler / Unsplash

Европейские страны опасаются понести репутационные потери из-за Украины. Об этом пишет обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

Она отмечает, что в связи с этим «коалиция желающих» стремится получить место важного участника мирных переговоров об урегулировании украинского конфликта, а поиск решений по обеспечению будущей безопасности Киева отошел на второй план.

По мнению журналистки, появление на территории Украины миротворцев под эгидой ООН будет серьезным ударом по престижу лидеров Старого света.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ряд лидеров стран Европы приедет 8 и 9 сентября в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.

