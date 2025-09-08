Трамп рассказал о «крайне интересных обсуждениях» с лидерами Европы

Трамп: Лидеры Европы приедут в США для обсуждения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд лидеров стран Европы приедут в понедельник, 8 сентября, и вторник, 9 сентября, в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», — сказал Трамп.

Он также выразил уверенность в итоговом урегулировании украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг России и Украины. До этого он поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению политика, этого не случится.