Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:58, 8 сентября 2025Мир

Трамп рассказал о «крайне интересных обсуждениях» с лидерами Европы

Трамп: Лидеры Европы приедут в США для обсуждения сделки по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд лидеров стран Европы приедут в понедельник, 8 сентября, и вторник, 9 сентября, в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», — сказал Трамп.

Он также выразил уверенность в итоговом урегулировании украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг России и Украины. До этого он поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению политика, этого не случится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали дронами парк в центре Донецка, ранены шесть человек. В момент удара там гуляли семьи с детьми

    Пожилой мужчина попытался задушить соседа по дому престарелых «ради новой жизни»

    Трамп рассказал о «крайне интересных обсуждениях» с лидерами Европы

    Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным

    Стало известно о до сих пор продолжающих лечить ожоги пострадавших в «Крокусе»

    Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины

    В России предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий

    Маленькая девочка начала плакать на встречах с отцом из-за историй матери

    Россиянам рассказали о повышении пенсий в октябре

    В Кремле оценили отношение мирового сообщества к спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости