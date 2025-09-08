В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены

WDR: В Германии провели незаконные обыски у автора граффити против Мерца

Немецкая полиция провела незаконные обыски в квартире 17-летней активистки и предполагаемого автора граффити против канцлера Германии Фридриха Мерца Нели Крушински. Об этом сообщает WDR.

Решение о проведении обыска в доме девушки было принято окружным судом Арнсберга. Как выяснило издание, в распоряжении которого есть решение суда, для этого не было никаких веских оснований. Ордер на обыск основывался на расплывчатых показаниях свидетеля и анонимной записке, которая поступила в полицию. Фактически он был признан незаконным. Сама Нели не признает своей вины.

Руководителем суда, повлиявшего на решение следователей об обыске, является жена канцлера Германии Шарлотта Мерц. Она отрицает свою причастность к этому делу.

Адвокат 17-летней Нели назвал произошедшее «полным провалом прокуратуры». По его мнению, если бы ведомство внимательно изучило улики, можно было бы избежать незаконного обыска. Он также усомнился в «независимости полицейского, который фигурирует в расследовании».

Ранее большинство немцев высказали недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ. 62 процента жителей Германии недовольны работой правительства страны, а 59 процентов — деятельностью Мерца на его посту. 60 процентов опрошенных заявили, что не ощущают обещанных им изменений политического курса.