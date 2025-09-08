Мир
11:52, 8 сентября 2025

В Иерусалиме неизвестные открыли стрельбу в автобусе

В Иерусалиме неизвестные устроили теракт со стрельбой в автобусе с людьми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Illean / AP

Двое неизвестных устроили теракт со стрельбой в автобусе с людьми в Иерусалиме. Об этом сообщает Times of Israel.

Пять человек стали жертвами стрельбы, еще несколько человек ранены. На месте теракта работают экстренные службы.

По имеющимся данным, террористы были ликвидированы сотрудником службы безопасности и гражданским лицом, у которого было оружие.

На место стрельбы прибыли полицейские саперы, которые проверяют возможное наличие взрывчатых веществ.

Ранее сотрудники силовых структур задержали гражданина Азербайджана, который по заданию украинских кураторов готовил теракты в России. В частности, речь идет о зданиях силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.

