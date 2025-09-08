В Иерусалиме неизвестные открыли стрельбу в автобусе

Двое неизвестных устроили теракт со стрельбой в автобусе с людьми в Иерусалиме. Об этом сообщает Times of Israel.
Пять человек стали жертвами стрельбы, еще несколько человек ранены. На месте теракта работают экстренные службы.
По имеющимся данным, террористы были ликвидированы сотрудником службы безопасности и гражданским лицом, у которого было оружие.
На место стрельбы прибыли полицейские саперы, которые проверяют возможное наличие взрывчатых веществ.
