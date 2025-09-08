Иностранца задержали за подготовку терактов в России

В Ставрополе задержали гражданина Азербайджана, планировавшего теракты в России

Сотрудники силовых структур задержали гражданина Азербайджана, который готовил теракты в России по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, иностранец вступил в состав украинской террористической организации, запрещенной на территории России. По заданию ее главарей он провел разведку нескольких объектов, где планировалось совершить теракты и диверсии. В частности, речь идет о зданиях силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.

После этого мужчина приобрел необходимые компоненты для изготовления бомб и поместил их в тайник. В дальнейшем он намеревался собрать их, используя навыки, полученные в период службы в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджана.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Компоненты для бомб у него изъяли.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины попытался оставить весь Усинск без мобильной связи.