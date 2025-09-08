Россия
16:39, 8 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об эффекте от вторичных санкций Евросоюза против Китая

Депутат Новиков: Китай готов к санкциям со стороны Евросоюза
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Andy Wong / AP

Никаких серьезных последствий для Китая от санкций за приобретение российских нефти и газа на не будет, поскольку страна к ним готова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Ранее сообщалось. что в Евросоюзе обсуждают введение санкций против Китая и других стран за приобретение российских энергоносителей. Достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними.

Новиков отметил, что Китай уверен в своих силах и готов к дальнейшему сотрудничеству с Россией. Для этого, по его словам, развиваются отдельные коммерческие и банковские структуры, вписанные в глобальную экономику.

«Американские санкции являются проблемой, но в целом китайское общество и государство нацелены на то, чтобы не поддаваться на шантаж, тем более, в данном случае речь идет о взаимном интересе. Поставке энергоносителей для Китая — жизненно важный вопрос с точки зрения развития их экономики и удерживания той самой конкуренции с Западом, которая становится все более недобросовестной», — отметил Новиков.

Ранее сообщалось, что Китай согласился открыть внутренний рынок облигаций для некоторых компаний из России. Первыми опцию размещения панда-облигаций получат две-три российские фирмы, которые не попадают под действие большинства международных санкций.

