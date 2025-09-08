Китай согласился разместить панда-облигации для некоторых компаний из России

FT: Китай открывает рынок для крупных энергетических компаний России

Китай согласился открыть внутренний рынок облигаций для некоторых компаний из России. Об этом сообщает Financial Time (FT).

Как отмечают в издании, китайские регуляторы поддержат выход крупных российских энергетических компаний из РФ на внутренний долговой рынок страны. Первыми опцию размещения панда-облигаций получат две-три российские фирмы, которые не попадают под действие большинства международных санкций.

Размещение номинированных в юанях ценных бумаг может стать первым привлечением капитала на материковом рынке Китая с начала СВО. Единственный выпуск до этого состоялся в 2017 году, отмечают источники — теперь этот шаг может укрепить экономические связи двух государств.

По мнению юристов, для успешного размещения облигаций российским компаниям придется развеять опасения китайских банков, которые являются основными покупателями и брокерами, по поводу возможных санкций.

«Брокер по-прежнему будет подвергаться риску вторичных санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами США», — предупредил Аллен Вонг, партнер юридической фирмы Beijing Jincheng Tongda & Neal.

По данным китайских таможенников, в январе-августе 2025 года объем торговли между Россией и КНР сократился на 8,4 процента, до 143,76 миллиарда долларов. Динамика товарооборота в 2025 году продолжила тенденцию 2024-го, когда его уровень, хотя и поднялся до нового рекорда в 244 миллиарда долларов, но темпы роста существенно замедлились. Это произошло на фоне усилившихся угроз вторичных санкций за торговлю с Россией со стороны США.