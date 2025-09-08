Экономика
08:33, 8 сентября 2025Экономика

Товарооборот России и Китая упал

Объем торговли РФ и Китая сократился в январе—августе на 8,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Объем торговли между Россией и Китаем сократился в январе—августе на 8,4 процента, до 143,76 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает ТАСС.

Показатель в последние месяцы находится примерно на одном уровне. В январе--мае он снижался на 8,2, а в январе--августе на 8,1 процента. Месяц к месяцу товарооборот РФ и КНР сократился по сравнению с июлем на 6,4 процента, до 17,9 миллиарда долларов.

Как следует из опубликованных данных, поставки из Китая и в обратном направлении снизились за отчетный период текущего года на сопоставимые 9,7 и 9,1 процента, до 64,77 и 78,99 миллиарда долларов соответственно.

Динамика товарооборота в 2025 году продолжила тенденцию 2024-го, когда его уровень, хотя и поднялся до нового рекорда в 244 миллиарда долларов против 240,1 миллиарда годом ранее, темпы роста после увеличения на 26,3 процента в 2023-м существенно замедлились. Это произошло из-за усилившегося еще при администрации президента Джо Байдена давления американцев, грозящих представителям дружественных России стран вторичными санкциями.

Так, прошлой весной сообщалось, что 80 процентов расчетов между РФ и Китаем приостановлены из-за ограничений Запада. После этого последовало заявление правительств двух стран о том, что Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле и укреплять диалог между финансово-банковскими организациями.

