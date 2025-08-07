Товарооборот России и Китая снизился

Объем торговли РФ и Китая сократился в январе--июле на 8,1 %

Объем торговли между Россией и Китаем сократился в январе — июле на 8,1 процента, до 125,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает ТАСС.

Показатель находится примерно на одном уровне в последнее время — в январе--мае он составлял 8,2 процента. При этом в помесячном выражении в июле российско-китайская торговля продемонстрировала рост к июня на 8,7 процента, до 19,13 миллиарда долларов.

Как следует из представленной информации, экспорт и импорт КНР в указанном направлении снизился в текущем году на сопоставимые 8,5 и 7,7 процента, до 56,23 и 69,57 миллиарда долларов соответственно. Таким образом, положительное сальдо РФ в товарообороте с Китаем достигло за семь месяцев 13,34 миллиарда долларов.

Хотя в целом его уровни и выросли в 2024 году до нового рекорда, темпы их роста существенно затормозились из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных России стран вторичными санкциями. В частности, в прошлом году торговый оборот с Китаем пограничного российского Приморья снизился почти на 21 процент. В 2025-м также сообщалось о замедлении поставок в КНР российского угля и резком снижении экспорта пшеницы.