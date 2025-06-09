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10:30, 9 июня 2025Экономика

Торговля Китая с Россией и США сократилась почти одинаково

Объем торговли между Россией и Китаем сократился в январе — мае на 8,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объем торговли между Россией и Китаем сократился в январе — мае на 8,2 процента, до 88,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает ТАСС.

Китайско-американский товарооборот, указывает то же ведомство, снизился в первые пять месяцев 2025-го на 9,1 процента, до 239,7 миллиарда. Таким образом, несмотря на острую фазу торговой войны двух крупнейших экономик мира, пришедшуюся на указанный период, торговля КНР с РФ и США сократилась к маю почти одинаково.

Ранее стало известно, что китайский экспорт в Соединенные Штаты снизился в апреле на 21 процент. В мае же показатель торговли двух стран сократился к уровням предыдущего месяца на 13,08 процента, составив 39,63 миллиарда долларов.

К временным договоренностям о взаимном снижении тарифов на 90 дней две страны, стремясь избежать разрыва экономических отношений, пришли 12 мая. Со 145 и 125 процентов соответственно США и Китай опустили пошлины на товары друг друга до 30 и 10 процентов, однако уже в конце месяца Дональд Трамп заявил в соцсети, что Китай «полностью нарушил» соглашение. После этого американский президент провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, завершение которых он охарактеризовал как «очень позитивное».

Что касается товарооборота РФ и Китая, то его показатели начали сокращаться уже в предыдущие месяцы, а в 2024-м они хоть и выросли до рекордных уровней, но темпы этого роста существенно затормозились из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных России стран вторичными санкциями. Бизнес на фоне этого призывает привести российско-китайскую торговлю к «прозрачности, открытости и эффективности» для каждого участника.

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