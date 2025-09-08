Силовые структуры
19:28, 8 сентября 2025

В российском регионе молодые люди дебоширили у храма и кидали камни в священника

В Подмосковье задержали молодых людей, которые кидали камни в священника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Подмосковье задержали молодых людей, которые кидали камни в священника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 7 сентября в полицию поступило сообщение, что ночью компания молодых людей рядом с храмом в городе Пушкино распивает спиртные напитки, нецензурно выражается и громко слушает музыку. Один из нарушителей бросил камень в священнослужителя.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали четверых человек.

Ранее сообщалось, что россиянин в портовом городе на парковке расправился с четырьмя мужчинами.

