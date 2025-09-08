Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 8 сентября 2025Силовые структуры

Набросившимся на священника в Подмосковье мигрантом заинтересовалось следствие

В Подмосковье СК возбудил уголовное дело по факту нападения на священника РПЦ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Московской области возбудили уголовное дело по факту нападения на настоятеля храма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело расследуется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел в городе Пушкино. Там группа мужчин напала на священника после того, как он сделал им замечание о нарушении порядка. Сообщалось, что мигрант справил нужду у церковной ограды, а когда услышал замечание, стал кидать в священника камни. Один из камней попал в потерпевшего.

Ранее уголовное дело возбудили в Оренбурге, где мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом местного жителя.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    iPhone будут носить через плечо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости