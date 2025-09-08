Набросившимся на священника в Подмосковье мигрантом заинтересовалось следствие

В Подмосковье СК возбудил уголовное дело по факту нападения на священника РПЦ

В Московской области возбудили уголовное дело по факту нападения на настоятеля храма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело расследуется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел в городе Пушкино. Там группа мужчин напала на священника после того, как он сделал им замечание о нарушении порядка. Сообщалось, что мигрант справил нужду у церковной ограды, а когда услышал замечание, стал кидать в священника камни. Один из камней попал в потерпевшего.

Ранее уголовное дело возбудили в Оренбурге, где мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом местного жителя.