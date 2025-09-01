Силовые структуры
Мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом россиян ради мести

В Оренбурге мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом россиян и избили их
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Оренбурге возбудили уголовное дело после того, как мигранты напали на местного жителя и избили его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье о покушении.

Как стало известно РЕН ТВ, подросток на мопеде едва не сбил соседа и получил от него замечание. Это оскорбило юношу, поэтому он собрал знакомых и решил наказать обидчика. Вооружившись камнями, трубами и арматурой, молодые люди ворвались к мужчине в дом и начали избивать его, а также других жильцов. У пострадавшего зафиксированы многочисленные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье избили и ограбили бывшего депутата и сенатора Сергея Калашникова.

