00:38, 8 сентября 2025

В США указали на противоречия в Европе по Украине

Дэвис назвал очевидным диссонанс среди западной элиты по конфликту на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится сложнее замаскировать. Об этом он написал в социальной сети X.

Дэвис указал на противоречия в Европе по Украине и назвал очевидным диссонанс среди западной элиты. «Не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну», — отметил он.

Военный добавил, что политики не замечают, что подобные действия опустошают Украину.

Ранее Дэвис заявил, что Запад потерпит поражение, если вступит в войну с Россией. Он также назвал мифом утверждения о военном превосходстве западных стран.

    Все новости