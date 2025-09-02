Полковник Дэвис: Запад потерпит поражение в случае войны с Россией

Запад потерпит поражение, если вступит в войну с Россией. Такой прогноз сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.

Он назвал мифом утверждения о военном превосходстве западных стран, подчеркнув, что если оборонная промышленность государства не в состоянии выдержать войну, то она уже проиграла.

Ранее бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил о неготовности НАТО к прямому столкновению с Россией. По его словам, это подтвердили военные действия на Украине, ход которых показал высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и противокорабельных средств.