В США усомнились в эффективности антироссийских санкций

Хафбауэр: Санкции против России не сработают из-за ее связей с Китаем и Индией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Санкции западных стран против России не сработают из-за тесных связей Москвы с Китаем и Индией. Такое мнение выразил бывший заместитель помощника министра финансов США по вопросам международной торговли и инвестиционной политики Гэри Хафбауэр, его слова передает РИА Новости.

«Я давно скептически отношусь к идее, что экономические санкции могут сдержать такую глобальную державу как Россия или заставить президента России Владимира Путина изменить курс», — сказал он.

Хафбауэр подчеркнул, что Россия обладает значительными внутренними ресурсами, а также сохраняет прочные отношения с КНР и Индией.

Он предположил, что санкции могут лишь создать «неудобства», но они не повлияют на действия России.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза обсуждают введение санкций против Китая за продолжающиеся активные закупки российских энергоресурсов, которые включают нефть и природный газ. Решение основано на том, что КНР является крупнейшим покупателем нефти из России.

