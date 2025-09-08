Экономика
16:51, 8 сентября 2025Экономика

Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

FT: Власти ЕС обсуждают введение санкций против КНР за покупку нефти и газа у РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) обсуждают введение санкций против Китая за продолжающиеся активные закупки российских энергоресурсов, включая нефть и природный газ. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Переговоры о новом пакете ограничительных мер против России начались 7 сентября. В качестве одного из вариантов усиления давления на Москву в ЕС рассматривают санкции против крупнейшего покупателя нефти из РФ. В ходе обсуждений несколько раз поднимался вопрос о целесообразности введения вторичных санкций против КНР, уточнили собеседники газеты.

Однако говорить о согласованной позиции по этой теме пока преждевременно, добавили они. Эти обсуждения находятся «на очень ранней стадии». Для окончательного одобрения европейским чиновникам необходимо заручиться поддержкой властей США. Кроме того, потребуется положительный ответ со стороны всех 27 стран-участниц ЕС. Представители Венгрии и Словакии с большой долей вероятности выступят против вторичных санкций в отношении Китая, заключили источники.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул самих лидеров ЕС в продолжающихся закупках российских энергоресурсов. Глава Белого дома назвал импорт нефти и газа рядом стран блока неприемлемым, так как подобные действия в итоге приводят к пополнению российского бюджета и, как следствие, — к затягиванию боевых действий на Украине. На этом фоне министр энергетики США Крис Райт посоветовал европейцам переключиться на закупки американских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ. Полный отказ региона от импорта сырья из РФ, отметил руководитель ведомства, простимулировал бы Трампа к ужесточению санкционного давления на Москву.

