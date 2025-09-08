Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 8 сентября 2025Экономика

Назван возможный стимул для Трампа ввести санкции против России

Райт: Отказ ЕС от российских газа и нефти подтолкнет США к санкциям против РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Отказ стран Евросоюза (ЕС) от российских газа и нефти может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к введению санкций против РФ. Возможный стимул для ужесточения ограничений назвал министр энергетики США, его слова приводит Financial Times (FT).

По словам чиновника, европейским странам нужно переключиться на закупки американских энергоресурсов — сжиженного природного газа (СПГ), бензина, а также других видов ископаемого топлива.

«Если бы европейцы провели черту и сказали: "Мы больше не будем покупать российский газ, мы больше не будем покупать российскую нефть". Повлияло бы это положительно на более агрессивную позицию США? Безусловно», — пояснил Райт.

Глава Минэнерго подчеркнул, что приобретение нефти и газа у США выгодно с экономической точки зрения. Кроме того, этот шаг будет способствовать исполнению ранее принятых соглашений в рамках торговой сделки по импортным тарифам. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорилась с Трампом, что ради снижения пошлин объединение приобретет энергоресурсов на 750 миллионов долларов.

26 августа Трамп допустил, что введет санкции против Украины, а не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Он предупредил, что в случае их введения меры станут очень дорогостоящими для Москвы и Киева. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Лавров оценил перспективы возобновления диалога с Западом

    Сотрудница российской аптеки отбилась от грабителя с ножом

    У популярной российской юмористки нашли психическое расстройство

    Раненый боец СВО остался без выплат из-за одной справки

    В России заявили о начале нового этапа СВО

    Раскрыты многомиллиардные заработки блогера Литвина на продаже чипсов и энергетиков

    Назван возможный стимул для Трампа ввести санкции против России

    Монсон предложил провести бой Дзюбе

    Стало известно о заработках ВСУ на пристрастии российских детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости