Назван возможный стимул для Трампа ввести санкции против России

Райт: Отказ ЕС от российских газа и нефти подтолкнет США к санкциям против РФ

Отказ стран Евросоюза (ЕС) от российских газа и нефти может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к введению санкций против РФ. Возможный стимул для ужесточения ограничений назвал министр энергетики США, его слова приводит Financial Times (FT).

По словам чиновника, европейским странам нужно переключиться на закупки американских энергоресурсов — сжиженного природного газа (СПГ), бензина, а также других видов ископаемого топлива.

«Если бы европейцы провели черту и сказали: "Мы больше не будем покупать российский газ, мы больше не будем покупать российскую нефть". Повлияло бы это положительно на более агрессивную позицию США? Безусловно», — пояснил Райт.

Глава Минэнерго подчеркнул, что приобретение нефти и газа у США выгодно с экономической точки зрения. Кроме того, этот шаг будет способствовать исполнению ранее принятых соглашений в рамках торговой сделки по импортным тарифам. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорилась с Трампом, что ради снижения пошлин объединение приобретет энергоресурсов на 750 миллионов долларов.

26 августа Трамп допустил, что введет санкции против Украины, а не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Он предупредил, что в случае их введения меры станут очень дорогостоящими для Москвы и Киева. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США рассматривают все возможные варианты санкций против России.