В США высказались о санкциях против России

Министр финансов Бессент: США рассматривают все варианты санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент высказался о возможных новых санкциях против России. Его слова приводит Fox News.

Бессент заявил, что США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

«Президент [России Владимир] Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент [Украины Владимир] Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом тому, что собирался делать», — подчеркнул министр.

26 августа президент США Дональд Трамп допустил, что введет санкции против Украины, не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Он предупредил, что в случае их введения меры станут очень дорогостоящими для Москвы и Киева.

Однако до этого американский лидер выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа.