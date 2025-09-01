В США высказались о санкциях против России

Министр финансов США Скотт Бессент высказался о возможных новых санкциях против России. Его слова приводит Fox News.
Бессент заявил, что США рассматривают все возможные варианты санкций против России.
«Президент [России Владимир] Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент [Украины Владимир] Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом тому, что собирался делать», — подчеркнул министр.
26 августа президент США Дональд Трамп допустил, что введет санкции против Украины, не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Он предупредил, что в случае их введения меры станут очень дорогостоящими для Москвы и Киева.
Однако до этого американский лидер выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа.