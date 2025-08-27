Мир
00:01, 27 августа 2025Мир

Трамп допустил введение санкций против Украины

Трамп допустил, что введет санкции против Украины, не только против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп допустил, что введет санкции против Украины, не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Трансляцию ведет канал C-Span.

«Я могу спасти [людей] за счет применения санкций или <…> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было», — подчеркнул политик.

Американский лидер также выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа. «Надеюсь, что мы очень быстро решим вопросы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией», — сказал он.

