01:26, 8 сентября 2025Мир

В Стамбуле произошли стычки полиции и протестующих

В Стамбуле проходят массовые митинги, начались стычки полиции и протестующих
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Стамбуле начались массовые акции протеста, которые переросли в стычки с полицейскими на улицах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Протесты вспыхнули из-за недовольства сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти запретили проводить митинги в шести районах города, а стамбульский суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиционной партии.

Вечером 7 сентября протестующие призвали граждан выйти на митинг и направиться к штаб-квартире НРП. Местная полиция установила барьеры и не допускает людей к зданию. Некоторые участники протестов прорвали полицейские кордоны и начали стычки. В настоящее время нет информации о пострадавших или задержанных.

В апреле Эрдоган заявил, что НРП Турции препятствует расследованию дела против мэра Стамбула Экрема Имамоглу и попустительствует уличному террору и вандализму. По его словам, лидер оппозиции Озгюр Озель, вместо того чтобы содействовать расследованию дела о коррупции, препятствует ему и пытается «прикрыть базирующиеся в Стамбуле преступные организации». Он также заявил о провале попыток оппозиции заручиться поддержкой Запада.

