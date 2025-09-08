РИА Новости: В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ Гаджука

Начальник пограничной заставы Вооруженных сил Украины (ВСУ Андрей Гаджук) был уничтожен в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области, сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств.

«В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», — говорится в сообщении.

По его словам, среди ликвидированных — глава заставы лейтенант Андрей Гаджук.

Ранее стало известно, что военные ВСУ перестали верить в победу и ругают Генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам источника, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.