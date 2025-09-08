Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 8 сентября 2025Бывший СССР

В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ

РИА Новости: В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ Гаджука
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Начальник пограничной заставы Вооруженных сил Украины (ВСУ Андрей Гаджук) был уничтожен в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области, сообщили РИА Новости представители российских силовых ведомств.

«В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», — говорится в сообщении.

По его словам, среди ликвидированных — глава заставы лейтенант Андрей Гаджук.

Ранее стало известно, что военные ВСУ перестали верить в победу и ругают Генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам источника, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

    В Белоруссии доработали технику с учетом опыта СВО

    Раскрыты способы защиты от дипфейков мошенников

    Голый мужчина попытался изнасиловать наездницу в Европе и был избит кнутом

    В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ

    Обвиняемые в хищении денег у бойцов СВО пошли на сделку со следствием

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянам назвали самые опасные консервы. Они могут вызвать смертельное отравление, а распознать угрозу невозможно

    Священник занимался сексом в парке и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости