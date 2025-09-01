Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали верить в победу и ругают Генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Информатор сообщил, что в сети становится больше видео, в которых украинские командиры признаются об утрате веры в возможный успех в конфликте с Россией. По словам источника, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.
«Практически в каждом видео достается и Генштабу ВСУ, который ежедневно кормит украинское население байками, что ситуация на фронте контролируемая», — заключил он.
Ранее в Евросоюзе признали поражение Украины в конфликте. Об этом высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.