Внук де Голля захотел переехать в Россию

Внук де Голля Пьер заявил, что хочет переехать с супругой в Россию

Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, заявил о желании вместе с супругой переехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия отстаивает фундаментальные ценности, подчеркнув, что в этом заключается ее сила.

Ранее Пьер де Голль призвал Европу наладить отношения с Россией. Кроме того, по его мнению, европейским странам необходимо научиться отстаивать свои интересы и вернуть себе суверенитет. Де Голль также раскритиковал французское правительство, обвинив его в попытках сделать общество инфантильным.