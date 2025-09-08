Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 8 сентября 2025Мир

Внук де Голля захотел переехать в Россию

Внук де Голля Пьер заявил, что хочет переехать с супругой в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Egor Filin / Unsplash

Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, заявил о желании вместе с супругой переехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия отстаивает фундаментальные ценности, подчеркнув, что в этом заключается ее сила.

Ранее Пьер де Голль призвал Европу наладить отношения с Россией. Кроме того, по его мнению, европейским странам необходимо научиться отстаивать свои интересы и вернуть себе суверенитет. Де Голль также раскритиковал французское правительство, обвинив его в попытках сделать общество инфантильным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика преступления

    На Украине призвали запасаться пауэрбанками и фонариками

    В российском регионе задержали ребенка-гонщика

    Внук де Голля захотел переехать в Россию

    Стало известно число погибших на Украине американских военных

    Путин наградил Герасимова

    Летучая мышь посетила квартиру в российском городе

    ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости