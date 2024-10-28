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23:11, 28 октября 2024Мир

Внук де Голля призвал Европу наладить отношения с Россией

Пьер де Голль: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке

Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты Америки не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, считает внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Отвечая на вопрос РИА Новости, он заявил, что Европе необходимо наладить отношения с Россией, научиться отстаивать свои интересы и вернуть себе суверенитет.

«Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу. Это и предыдущие правительства [Франции] сделали все, чтобы сделать наше общество инфантильным», — подчеркнул он.

Кто бы ни стал новым президентом в США, Вашингтон не будет действовать в интересах Европы и Франции, предположил де Голль. Он также отметил, что Франции следует вернуть себе суверенитет, а французским политикам — «проявить определенную политическую зрелость, которой они лишены», и начать снова сотрудничать с Россией.

Ранее МИД России предупредил Францию о риске остаться на задворках истории. «Доминирование Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за это прошлое, рискует оказаться на задворках исторического процесса», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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      Маргарита Пименова
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