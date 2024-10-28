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11:32, 28 октября 2024Мир

МИД России предупредил Францию о риске остаться на задворках истории

МИД на 100-летие дипотношений: Франция рискует остаться на задворках истории
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Франция цепляется за уходящую эпоху гегемонии Запада и рискует остаться на задворках истории. С таким обращением по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Францией и СССР выступил МИД России.

«Доминирование Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за это прошлое, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Чем раньше в Париже это осознают, тем лучше будет для самой Франции и французов», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД также выразили надежду, что «французский народ скажет свое слово», и между Москвой и Парижем вновь «возродятся те чувства симпатии, уважения и сопричастности историческим судьбам друг друга».

Ранее российское посольство в Париже предупредило, что заявления французских официальных лиц о допустимости размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении приведут к столкновению НАТО с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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