В российском посольстве предупредили о столкновении России и НАТО из-за заявления Франции

Посольство: заявления Франции по Украине приведут к столкновению НАТО с Россией

Заявления французских официальных лиц о размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении приведут к столкновению НАТО с Россией. Об этом РИА Новости предупредили в посольстве РФ во Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали безответственными слова главы оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню, предложившего обсудить размещение на Украине неядерных сил сдерживания.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. «Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам», — отметил министр. Он объяснил, что ими могут быть киберугрозы, разминирование и производство оружия.