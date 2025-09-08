Бывший СССР
Военкоры рассказали о планах ВС России по взятию Константиновки

«РВ»: ВС России планируют осенью взять под контроль Константиновку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России планируют взять под контроль Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) осенью. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что российские войска наступают с двух сторон: с краматорского направления и Торецкого отрезка на юге. Наступление стало возможно после прорыва возле Доброполья, подчеркивают военкоры.

Ранее российский военный с позывным Нил рассказал, что Вооруженные силы Украины готовят Константиновку к обороне, город превращают в большой укрепрайон. При этом все предпринимаемые действия направлены исключительно на сдерживание Российской армии, подчеркнул Нил.

