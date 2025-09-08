Бывший СССР
Захарова рассказала о «заговоре в дурдоме» из-за бегства Кулебы

Захарова: Заявления Кулебы о бегстве с Украины напоминают заговор в дурдоме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о бегстве из-за указа президента страны Владимира Зеленского напоминают заговор в дурдоме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Захарова прокомментировала высказывание Кулебы о царящем на Украине «советском образе мыслей». Дипломат подчеркнула, что подобные заявления являются показательными для политики страны после победы Майдана в 2014 году и лично экс-главы украинского МИД.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — подчеркнула пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Ранее Кулеба заявил о бегстве с Украины из-за указа Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он назвал причиной свои высказывания о намерении властей подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств.

