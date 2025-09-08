Зеленский назвал главную цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»

Зеленский попросит новые системы ПВО на заседании в формате «Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить у западных партнеров новые системы противовоздушной обороны (ПВО) на предстоящем заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Усиление ПВО — цель номер один для этого "Рамштайна" и в целом наших контактов в Европе и США», — подчеркнул он. Зеленский рассказал, что Украину на заседании представит министр обороны страны Денис Шмыгаль, добавив, что уже обсудил с ним потребности армии на следующий год.

По словам украинского лидера, Киеву предстоит «много работы» с партнерами.

Ранее Зеленский анонсировал новые удары по российской энергетике в ответ на ночную атаку по Украине. Он также сообщил, что в ближайшие месяцы украинские военные сконцентрируются на защите критической инфраструктуры страны.