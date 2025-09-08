Силовые структуры
12:23, 8 сентября 2025Силовые структуры

Женщина на допросе ФСБ России заявила о пущенной под откос жизни

ФСБ обвинила в госизмене жительницу Запорожской области за перевод денег ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали 61-летнюю жительницу Приморска Запорожской области, которая отправила деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. По данным следствия, она перечислила средства на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и военными. На допросе задержанная дала признательные показания.

Видео с ней публикует «Блокнот».

На кадрах видно, что силовики ведут женщину. Она говорит, что совершила большую ошибку, когда перечислила деньги. По ее словам, она не понимала последствий своего поступка, от которого теперь вся ее жизнь пошла под откос. Женщина отмечает, что если ей дадут 12 лет, то выйдет она на свободу в 73 года. «Сама виновата, вред себе нанесла», — сокрушается она.

Ее заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего ВСУ данные об объектах Минобороны.

