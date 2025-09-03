Россиянин оказался в тюрьме из-за передачи данных об объектах Минобороны

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные об объектах Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.
Первые три года осужденный россиянин будет находиться в тюрьме, остальные годы — в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 275 («Госизмена») УК РФ.
По данным ФСБ, 37-летний житель Гагаринского округа вступил в террористическую организацию, курируемую ВСУ. Он передал ее представителю информацию о расположении двух объектов Минобороны РФ и топливно-энергетического комплекса.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали второго подозреваемого в госизмене. Речь идет о гражданах России Куряеве и Гранникове.