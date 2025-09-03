Силовые структуры
12:35, 3 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин оказался в тюрьме из-за передачи данных об объектах Минобороны

Суд дал 14 лет жителю Смоленской области за передачу ВСУ данных МО РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные об объектах Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые три года осужденный россиянин будет находиться в тюрьме, остальные годы — в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 275 («Госизмена») УК РФ.

По данным ФСБ, 37-летний житель Гагаринского округа вступил в террористическую организацию, курируемую ВСУ. Он передал ее представителю информацию о расположении двух объектов Минобороны РФ и топливно-энергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали второго подозреваемого в госизмене. Речь идет о гражданах России Куряеве и Гранникове.

