Россиянин оказался в тюрьме из-за передачи данных об объектах Минобороны

Суд дал 14 лет жителю Смоленской области за передачу ВСУ данных МО РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные об объектах Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые три года осужденный россиянин будет находиться в тюрьме, остальные годы — в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 275 («Госизмена») УК РФ.

По данным ФСБ, 37-летний житель Гагаринского округа вступил в террористическую организацию, курируемую ВСУ. Он передал ее представителю информацию о расположении двух объектов Минобороны РФ и топливно-энергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали второго подозреваемого в госизмене. Речь идет о гражданах России Куряеве и Гранникове.