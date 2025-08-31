В Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене

В Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.

Утверждается, что граждане России Куряев и Гранников были задержаны и заключены под стражу. Агентство не уточняет, за какие именно действия их обвиняют.

Дела двух подозреваемых рассматриваются в закрытом режиме. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал за госизмену гражданина по фамилии Парамонов. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Личность фигуранта и другие подробности не раскрываются из-за грифа секретности.