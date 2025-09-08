Ценности
Звезда «Сплетницы» снялась полностью обнаженной

Актриса Тейлор Момсен снялась в откровенном виде для музыкального клипа
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @fearless

Американская актриса и певица Тейлор Момсен снялась в откровенном виде для музыкального клипа рок-группы The Pretty Reckless. Соответствующее фото опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда популярного телесериала «Сплетница» поделилась бэкстейджем со съемок видео на композицию For I Am Death. Так, на одном из размещенных кадров знаменитость предстала полностью без одежды и нижнего белья. По всему ее обнаженному телу была размазана черная краска.

Кроме того, Момсен выложила снимок в черном бюстгальтере и прозрачной юбке, сквозь ткань которой просвечивали трусы. При этом ее образ дополняли массивный крест на шее, широкий ремень с металлическими заклепками и макияж глаз в стиле smoky eyes.

В сентябре прошлого года Тейлор Момсен пришла на красную дорожку с заклеенной скотчем грудью.

