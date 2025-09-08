Культура
15:38, 8 сентября 2025

Звезда «Универа» высказалась о скандальном концерте Крида

Актриса Хилькевич заявила, что концерт Крида может отразиться на обществе
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», высказалась о скандальном концерте рэпера Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) на московском стадионе «Лужники». Пост она разместила в своем Telegram-канале.

Актриса заявила, что при наличии откровенных сцен шоу не может носить возрастную маркировку «12+». Она отметила, что при маркировке «18+» на концерт придет меньше зрителей, однако это вопрос ответственности артиста.

Хилькевич предположила, что Крид не увидел проблемы в откровенном номере перед подростковой аудиторией, поскольку у самого исполнителя еще нет детей. «Я как мама троих детей точно знаю, что такие вещи влияют не только на конкретного ребенка или семью, это отражается на обществе в целом», — подчеркнула актриса.

Ранее Хилькевич прокомментировала высказывания актера Виталия Гогунского о недопустимости плохого настроения у женщин. По мнению звезды «Универа», слова ее коллеги по проекту вырвали из контекста.

