Американец рассказал о расстрелах российских пленных наемниками из «Избранной роты» ВСУ

Наемник ВСУ Рид: «Избранная рота» ВСУ расстреливала российских военнопленных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Избранная рота» (Chosen Company) Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из иностранных наемников, расстреливала российских военнопленных. Об этом рассказал бывший боец подразделения американец Бенджамин Рид в интервью ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в 2023 году. Тогда, как рассказал бывший наемник, один из его сослуживцев с позывным Зевс выстроил пленных в шеренгу и казнили. Он отметил, что попытался получить разъяснения о произошедшем у вербовщика с позывным Донат, но тот ответил, что военнопленных расстреливают, если они «не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией».

«Это было мое первое осознание того множества военных преступлений, совершенных Chosen Company под командованием Райана О'Лири», — рассказал Рид.

Он также напомнил, что преступления подразделения наемников ВСУ записал военный медик Каспар Гроссе. В июле 2024 года он рассказал газете The New York Times, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, принимали участие в расправах над российскими пленными.

