Арестович сравнил попадание «Искандера» по зданию правительства Украины с атакой на ЧАЭС

Арестович усомнился в попадании «Искандера» по зданию правительства Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В случае попадания ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по зданию Правительства Украины разрушения были бы более значительными, чем те, которые были показаны после удара 7 сентября. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своем YouTube-канале.

«При всем уважении к зданию Кабмина, которое строили в конце 30-х, и метровым стенам, "Искандер", даже не разорвавшийся, развалил бы побольше», — сказал он.

Политик также сравнил произошедшее с атакой беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Тогда президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объект атаковал российский беспилотник. Арестович намекнул, что оба этих события были организованы Киевом, чтобы вызвать международную реакцию, которой, однако, не последовало.

Ранее военкор Юрий Котенок оценил ущерб после удара по зданию Кабмина в Киеве. По его словам, обсуждать распространяемую украинскими источниками версию о прилете ракеты «нет смысла».

