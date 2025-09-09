Бойцы ВСУ обстреляли свое подкрепление в Купянске

Бойцы ВСУ в Купянске обстреляли свое подкрепление, приняв его за ДРГ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске обстреляли свое подкрепление, приняв товарищей за российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом рассказало издание «Военное обозрение».

«Одно из таких подразделений, действуя в районе улицы Химушина, решило, что на территорию контроля прорвалась "группа русских". Был открыт огонь. На самом же деле проводилась перегруппировка в районе автостанции», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате перестрелки ранения получили как минимум двое военных ВСУ.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции.