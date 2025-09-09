Бывший СССР
Дружественный Москве лидер страны после слов о Киеве и Баку получил российскую премию

Мирзиеев вместе с Жапаровым и Рахмоном получили премию имени Толстого
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вместе с коллегами из Киргизстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном получили премию имени Толстого, учрежденную Российским военно-историческим обществом. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что лидерам трех постсоветских республик вручили премию «За большой вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе». «Ее выдают за заслуги в противодействии угрозе третьей мировой войны, за демилитаризацию...» — говорится в сообщении.

Президентам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана выдали ее за подписанную в марте декларацию о вечной дружбе, которая решила вопрос границ. Его не могли урегулировать с 1991 года.

Ранее лидер Узбекистана похвалил политику президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне ухудшения отношений между закавказской республикой и Россией. Тогда же он заявил о намерении подписать соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве «в ближайшее время».

Кроме того, Мирзиеев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, в ответ на что получил благодарность за помощь Киеву.

