Известная российская блогерша заявила о невозможности самостоятельно ходить в туалет

Блогерша Юлия Финесс заявила, что не может самостоятельно ходить в туалет

Известная российская треш-блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия — Максимовская) заявила, что не может сама ходить в туалет. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube.

Финесс заявила, что не любит находиться в обществе других людей, однако из-за проблем с психическим и физическим здоровьем, которые появились у нее из-за того, что она продолжительное время употребляла наркотики, она не может жить одна. «А без кого-то я в данный момент не могу. Я не могу ничего сделать, пойти самостоятельно в туалет не могу», — пожаловалась Максимовская и добавила, что живет с родителями.

Также Финесс рассказала, что часто пересматривает свои старые фотографии. Она отметила, что делает это не для того, чтобы поностальгировать, а чтобы понять, как она пришла к тому тяжелому состоянию, в котором сейчас находится.

Финесс стала известна из-за треш-контента, который она публиковала в своем Telegram-канале. Кроме того, она не скрывала, что употребляет запрещенные вещества. В частности, блогерша набила татуировку с символикой двух площадок, которые торговали наркотиками.