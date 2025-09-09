Кимаковский: ВСУ перебросили латиноамериканских наемников под Красноармейск

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебросило на красноармейское направление латиноамериканских наемников. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В район Красноармейска и Димитрова противник перебросил до двух рот латиноамериканских наемников», — рассказал чиновник.

По его словам, основной задачей подразделений является противостояние штурмовым подразделениям российской армии.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВС России прорвали оборону ВСУ у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска. Кроме того, советник добавил, что подразделения ВСУ несут большие потери в этом районе.