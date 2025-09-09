Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебросило на красноармейское направление латиноамериканских наемников. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«В район Красноармейска и Димитрова противник перебросил до двух рот латиноамериканских наемников», — рассказал чиновник.
По его словам, основной задачей подразделений является противостояние штурмовым подразделениям российской армии.
Ранее Кимаковский сообщил, что ВС России прорвали оборону ВСУ у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска. Кроме того, советник добавил, что подразделения ВСУ несут большие потери в этом районе.