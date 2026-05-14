04:00, 14 мая 2026

Подросток решил спасти щенка и запустил череду взаимных укусов с несколькими животными

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thereptilehun / Wikimedia

Пользователь Reddit с ником WhereTheSunDontShin1 рассказал о схватке сразу с двумя животными. Подросток уточнил, что стал ее участником, когда хотел помочь одному из зверей.

Череда взаимных укусов началась с того, что парень во время прогулки по берегу реки заметил запутавшегося в рыболовных сетях щенка. «У меня был только маленький карманный нож, поэтому на разрезание сети уходило много времени. Щенок начал вырываться и кусаться, и выглядел очень испуганным. Я не придал этому особого значения, просто позволив ему паниковать. Однако внезапно я почувствовал мучительную боль ниже пояса. Опустив взгляд, я увидел огромную черную змею, кусавшую меня за мошонку», — написал автор.

Подросток в ужасе упал и начал кататься по земле, но змея не отступала. Попытка разжать ее пасть тоже не дала никакого результата. В этот момент автор выбрал самый неочевидный способ решения проблемы — укусить змею в ответ. Как ни странно, это сработало.

«Я вытащил щенка, а потом папа отвез меня в больницу, где мне сделали несколько уколов. Змеей оказался уж из семейства долихофисом — безобидный и редко нападающий на людей, но врач сказал что моя мошонка оказалась не первым пострадавшим на его памяти», — заключил автор.

