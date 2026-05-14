Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:07, 14 мая 2026Наука и техника

Хантавирус мутировал

Онищенко: Хантавирус Андес мутирует и начинает приспосабливаться к человеку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Тип хантавируса Андес, вспышка которого была зафиксирована на круизном лайнере, мутирует и начинает приспосабливаться к человеку. С таким заявлением выступил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, его слова приводит ТАСС.

Эпидемиолог подчеркнул, что этот факт не является какой-то катастрофой, но это подтверждает, что штаммы приспосабливаются, ежегодно меняя свою последовательность и находя новые способы обходить человеческий иммунитет.

«[Пока] хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — признал Онищенко.

По его словам, вспышка Андеса, случившаяся в Аргентине в 2018 году, показала его высокую летальность — до 35 процентов. В то же время он заявил, что хантавирус, возникший на корабле в 2026 году, не представляет угрозы для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Хантавирус мутировал

    По Киеву ударили баллистическими ракетами

    FAW возобновил продажи недорогого кроссовера Bestune

    Порноактриса спустила штаны в ТЦ на глазах у детей

    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в крошечном бикини для собственного бренда

    Подросток решил спасти щенка и запустил череду взаимных укусов с несколькими животными

    Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели

    Шансы Трампа завершить конфликт с Ираном до выборов в Конгресс оценили

    Стало известно о потерях ВСУ на юге Новопавловки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok