Хантавирус мутировал

Онищенко: Хантавирус Андес мутирует и начинает приспосабливаться к человеку

Тип хантавируса Андес, вспышка которого была зафиксирована на круизном лайнере, мутирует и начинает приспосабливаться к человеку. С таким заявлением выступил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, его слова приводит ТАСС.

Эпидемиолог подчеркнул, что этот факт не является какой-то катастрофой, но это подтверждает, что штаммы приспосабливаются, ежегодно меняя свою последовательность и находя новые способы обходить человеческий иммунитет.

«[Пока] хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — признал Онищенко.

По его словам, вспышка Андеса, случившаяся в Аргентине в 2018 году, показала его высокую летальность — до 35 процентов. В то же время он заявил, что хантавирус, возникший на корабле в 2026 году, не представляет угрозы для России.