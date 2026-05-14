Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:06, 14 мая 2026Бывший СССР

По Киеву ударили баллистическими ракетами

Кличко: Взрывы звучат в Киеве из-за атаки БПЛА и баллистических ракет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве звучат мощные взрывы. Как рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале, город находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также баллистических ракет.

«Столица под массированной атакой врага. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители делились видео со взрывами.

Ранее стало известно о том, что в центре Киева было частично перекрыто движение. Причиной стал взорвавшийся автомобиль. Официальных комментариев от полиции не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Хантавирус мутировал

    По Киеву ударили баллистическими ракетами

    FAW возобновил продажи недорогого кроссовера Bestune

    Порноактриса спустила штаны в ТЦ на глазах у детей

    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в крошечном бикини для собственного бренда

    Подросток решил спасти щенка и запустил череду взаимных укусов с несколькими животными

    Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели

    Шансы Трампа завершить конфликт с Ираном до выборов в Конгресс оценили

    Стало известно о потерях ВСУ на юге Новопавловки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok