По Киеву ударили баллистическими ракетами

Кличко: Взрывы звучат в Киеве из-за атаки БПЛА и баллистических ракет

В Киеве звучат мощные взрывы. Как рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале, город находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также баллистических ракет.

«Столица под массированной атакой врага. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители делились видео со взрывами.

Ранее стало известно о том, что в центре Киева было частично перекрыто движение. Причиной стал взорвавшийся автомобиль. Официальных комментариев от полиции не было.