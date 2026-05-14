«Ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в крошечном бикини для собственного бренда

Супермодель Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой в бикини для бренда Tropic Of C

Южноафриканская манекенщица Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» бренда Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в откровенном виде для рекламы собственного бренда Tropic Of C. Фото опубликованы на странице модной марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя супермодель предстала на снимках в красно-сером бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера без бретелей и стрингов с тонкими лямками. При этом она позировала в черных чулках и прозрачных туфлях.

Эффектный образ знаменитости стилисты дополнили спортивными перчатками с открытыми пальцами. Визажисты, в свою очередь, сделали звезде подиума макияж с акцентом на нюдовые тона.

В марте сообщалось, что шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск приняла участие в откровенной съемке для модного бренда Montce Swim. Тогда манекенщица снялась для коллекции купальников, которую она создала совместно с маркой. Так, на одних снимках знаменитость позировала в атласном белом бикини, а на других — бюстгальтере и ультракороткой юбке.