Интернет и СМИ
06:41, 9 сентября 2025Интернет и СМИ

Мошенники нашли новый способ обмана через детей

РИА Новости: Аферисты начали маскировать фишинг под сайты о выплатах для детей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В России начала набирать обороты новая фишинговая схема — злоумышленники маскируют опасные ресурсы под сайты, на которых можно оформить субсидии, упоминая при этом ЕСИА и «Госуслуги». Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей компании Angara Security.

На этих сайтах мошенники обещают россиянам выплаты в размере 45 тысяч рублей под предлогом «государственной поддержки». Уточняется, что на поддельных страницах доверчивым согражданам рекомендуют привязать счет с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Когда жертва сканирует QR-код, открывается портал СБП, где необходимо выбрать свой банк из предложенного списка. После этого человека перенаправляют в мобильное приложение банка с запросом на привязку счета. Так аферисты могут инициировать перевод средств со счета жертвы на подконтрольные им счета без подтверждения операций. Ко всему прочему, данные о банке жертвы позволяют имитировать звонки из конкретной финансовой организации, а также рассылать фишинговые сообщения и использовать сведения, чтобы осуществлять шантаж.

Ранее в МВД предупредили, что киберпреступники начали звонить россиянам от имени лже-участковых. Собеседник рассказывает жертве о якобы выявлении «группы мошенников», оставляя номер, по которому можно «обратиться для защиты». Вскоре с человеком связываются аферисты с других номеров и запугивают, вынуждая перевести деньги.

