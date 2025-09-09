Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:40, 9 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с лже-участковыми

МВД: Мошенники начали звонить россиянам от имени лже-участковых
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники начали звонить россиянам от имени лже-участковых и предоставлять номера телефонов, по которым можно «обратиться для защиты». Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что сначала жертве звонит злоумышленник, представившийся участковым. Он рассказывает о выявлении «группы мошенников» и оставляет номер, по которому можно «обратиться для защиты».

Затем жертве звонят с другого номера и запугивают, вынуждая перевести деньги. Цель — убедить обратиться за «защитой».

«Лжесотрудник на том конце провода дает жертве четкие инструкции по “защите” своих средств. Жертву убеждают, что преступники установлены, а для их задержания ей надо просто следовать их инструкциям. Как результат, деньги передаются вымогателям», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, вынуждая их покупать дорогие ювелирные украшения и передавать их курьерам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости