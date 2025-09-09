Россиян предупредили о мошеннической схеме с лже-участковыми

МВД: Мошенники начали звонить россиянам от имени лже-участковых

Мошенники начали звонить россиянам от имени лже-участковых и предоставлять номера телефонов, по которым можно «обратиться для защиты». Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что сначала жертве звонит злоумышленник, представившийся участковым. Он рассказывает о выявлении «группы мошенников» и оставляет номер, по которому можно «обратиться для защиты».

Затем жертве звонят с другого номера и запугивают, вынуждая перевести деньги. Цель — убедить обратиться за «защитой».

«Лжесотрудник на том конце провода дает жертве четкие инструкции по “защите” своих средств. Жертву убеждают, что преступники установлены, а для их задержания ей надо просто следовать их инструкциям. Как результат, деньги передаются вымогателям», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, вынуждая их покупать дорогие ювелирные украшения и передавать их курьерам.