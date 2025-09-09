Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, связанную с украшениями

Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, вынуждая их покупать дорогие ювелирные украшения и передавать их курьерам. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно схеме, злоумышленники звонят жертве, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Далее они под разными предлогами вынуждают собеседников собрать все сбережения и потратить их на приобретение украшения.

Далее мошенники убеждают жертв передать украшение курьерам. После этого злоумышленники перестают выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница перевела аферистам более 1,2 миллиона рублей. Злоумышленник запугивал девочку нарушением закона и проблемами с налоговой инспекцией.